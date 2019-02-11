Son Dakika Haberleri: Batman'da Askıda İyilik Projesi Devam Ediyor

Batman'da Askıda İyilik Projesi Devam Ediyor

58 dakika önce

Batman Evrensel Yaşam Derneği tarafından başlatılan askıda iyilik projesi kapsamında temin edilen ayakkabı ve kıyafetler Sason ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Batman'da Askıda İyilik Projesi Devam Ediyor, System.String[]
Batman Evrensel Yaşam Derneği tarafından başlatılan askıda iyilik projesi kapsamında temin edilen ayakkabı ve kıyafetler Sason ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Askıda iyilik sosyal sorumluluk projesi kapsamında iyilik çemberinde yer alan Batman çocuklar üşümesin proje gönüllülerinin gönderdiği bot ve montlar, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Hediyelerini alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Konu ile ilgili bilgi veren Batman Evrensel Yaşam Derneği Başkanı Zühre Avcı, mutlu olmanın yolunun mutlu etmekten geçtiğini söyledi. Avcı, "En büyük amacımız yüreklere dokunarak yüzlerde tebessüm oluşturmaktır. Askıda iyilik sosyal sorumluluk projemiz devam ediyor. Duyarlı herkesin daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak ve yüzlerde daha fazla tebessüm oluşturmak için iyilik çemberinde yer almalarını istiyoruz" dedi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:49 Kaynak: İHA

Sason, Batman, Güncel
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