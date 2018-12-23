Batman'da Askıda Kıyafet Uygulaması

Batman'da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için askıda elbise uygulaması başlatıldı.

Batman'da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için askıda elbise uygulaması başlatıldı.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Bir Kalp Bin Umut Platformu ve Batman Eczane Teknisyenleri Derneği ile "İhtiyacın varsa al, ihtiyacın yoksa as" sloganıyla Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir otoparkta yapılan uygulamada hayırseverlerin bıraktığı elbiseler ihtiyaç sahibi kişilere veriliyor.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Ömer Dündar Pekacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.



Paylaşmanın, yardım etmenin, mutlu etmenin ve bunlara vesile olmanın kutsallığına işaret eden Pekacar, şöyle konuştu:



"Bu çağda üşüyen tek bir insanın varlığı dahi bir insanlık ayıbıdır. Amacımız duyarlı ve hayırsever insanlarımızın yeni veya az kullanılmış her türlü kıyafet, ayakkabı ve oyuncaklarını ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmaktır. Bugün buraya asılan elbise ve ayakkabıların çoğunu bizler buraya koyduk. Çoğu yeni ve etiketleri duruyor."

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