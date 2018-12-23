Son Dakika Haberleri: Batman'da 'Askıda Kıyafet' Uygulaması

Batman'da 'Askıda Kıyafet' Uygulaması

1 saat önce

BATMAN'da, sivil toplum kuruluşlarınca 'İhtiyacın varsa al, yoksa as' sloganıyla başlatılan 'askıda kıyafet' uygulaması kapsamında, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak kıyafet dağıtılıyor.

Batman'da 'Askıda Kıyafet' Uygulaması, System.String[]
BATMAN'da, sivil toplum kuruluşlarınca 'İhtiyacın varsa al, yoksa as' sloganıyla başlatılan 'askıda kıyafet' uygulaması kapsamında, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak kıyafet dağıtılıyor.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, Batman Eczane Teknikerleri Derneği ve Bir Kalp Bir Umut Platformu'nun da yer aldığı çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca dar gelirli aileler için 'İhtiyacın varsa al, yoksa as' sloganıyla 'askıda kıyafet' uygulaması başlatıldı. Turgut Özal Bulvarı'nda, uygulama kapsamında, kent sakinlerinden alınan kıyafetler, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriliyor. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, kampanyaya herkesin destek olması için çağrıda bulunarak, "Bizler sıcak elbiselerimizle kışın soğuğuna direnirken, etrafımızda soğuktan titreyen, soğuktan üşüyen insanlar var. Paylaşmanın, yardım etmenin, mutlu etmenin ve bunlara vesile olmanın aracı olmanın kutsallığına inanan insanlarız. Bu çağda üşüyen tek bir insanın varlığı dahi bir insanlık ayıbıdır. Bizler bir araya gelerek burada kampanya başlattık" dedi. - Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:38 Kaynak: DHA

Türkiye, Batman, Güncel
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