Batman'da atlayış yapan yamaç paraşütçüleri, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Evlerinin balkonundan sporcuları izleyen bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

Paraşütçüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında aldıkları izinle, Ayrancı Tepesi'nde etkinlik düzenledi.

Batman 'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü tutkunları, Ayrancı Tepesi'nden atlayış yaptı.

Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Bakanlık'tan yalanlama: Hazine'yi karalamak için kullandığı argümanlar gerçek dışı

İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj

Çiçeği burnunda anne Buse Varol, kızı Eliz'in fotoğrafını ilk kez paylaştı

Kural tanımaz avukattan gazeteciye ilginç tepki: Beni çekme, bende seni çekerim o zaman