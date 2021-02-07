Batman'da atlayış yapan yamaç paraşütçüleri, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü tutkunları, Ayrancı Tepesi'nden atlayış yaptı.
Paraşütçüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında aldıkları izinle, Ayrancı Tepesi'nde etkinlik düzenledi.
Güneşli havada atlayış yapan yamaç paraşütü tutkunları, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.
Evlerinin balkonundan sporcuları izleyen bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarına kaydetti.
Kaynak: AA
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