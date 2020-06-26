Batman'da AVM'de korkutan yangın - Son Dakika

Batman'da AVM'de korkutan yangın

Batman'da AVM'de korkutan yangın (2)5.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜBatman'da saat 04.00 sıralarında iki katlı alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Batman'da AVM'de korkutan yangın (2)

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5.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Batman'da saat 04.00 sıralarında iki katlı alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

VALİ ŞAHİN: AVM YENİDEN YAPILACAK

Yangının soğutma çalışmaları sırasında incelemede bulunan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yangında can kaybı ve yaralama olmadığını ifade etti. Alışveriş merkezinin yeniden inşa edileceğini kaydeden Şahin, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin de devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yangın bu sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Manav reyonunun bulunduğu bölgede büyük bir ihtimalle ya elektrik panosundan ya da klimadan kaynaklandığından şüpheleniliyor. Detaylı araştırma yapılacak. Yangın kısa sürede üst kattaki kozmetik ürünleri, oyuncak ve giyim eşyalarının hızla yayılıp, büyüyor. Yangına müdahale için Batman Belediyesi itfaiyesi, Özel İdare İtfaiyesi, TÜPRAŞ itfaiyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri yoğun bir şekilde müdahalede bulundu. An itibarıyla yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları yapılıyor. Tesellimiz herhangi bir yaralanma ve can kaybı bu büyük yangında yaşanmadı. Ciddi bir hasar var. Tesis yeniden yapılacak. Biz kıymetli dostlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Kısa sürede maddi hasar karşılanabilir, önemli olan can kaybının olmamasıdır. Mala gelsin cana gelmesin."

AVM yetkilisi Hasan Açan, yangının güvenlik görevlileri tarafından fark edildiği sırada müdahale şanslarının olmadığını belirterek, "Yangın sabaha karış oldu. Gece bekçilerimiz kokudan şüphelenerek bakıyorlar. Müdahale şansı kalmadan yangın çok hızlı bir şekilde tekstil katını sarıyor. Yangının söndürülmesi için Valimiz Hulusi Şahin ve Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın çok ciddi uğraşları oldu. Sayın valimizin de dediği gibi mala gelsin, cana gelmesin. Elbirliği ile bunun altından kalkacağız" diye konuştu.

İtfaiye, Batman, Sabah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:08 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da AVM'de korkutan yangın - Son Dakika
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