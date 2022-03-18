Batman'da aynı gün çok sayıda gaspa karışan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da aynı gün çok sayıda gaspa karışan hırsızlar yakalandı

18.03.2022 11:03
Batman'da aynı gün çok sayıda gaspa karışan hırsızlar yakalandı

BATMAN (İHA) – Batman'da semt pazarında ve dolmuş içerisinde yankesicilik yaparak vatandaşların cüzdan ve cep telefonlarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

BATMAN (İHA) – Batman'da semt pazarında ve dolmuş içerisinde yankesicilik yaparak vatandaşların cüzdan ve cep telefonlarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesi'nde dolmuş içerisinde T.D.'nin telefonunu çalan C.I., Meydan Mahallesi'nde Ö.T.'nin telefonu, Kültür Mahallesi Cumartesi Semt Pazarında M.G.'nin telefonu ve cüzdanını, Y.D.'nin telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi F.İ., aynı gün tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri çalınan eşyaları mağdurlara teslim etti. - BATMAN

YORUMLAR
500
AK Partili Başkan şehir dışına sevk edilen hastalara konaklanmaları için otel ile anlaştı AK Partili Başkan şehir dışına sevk edilen hastalara konaklanmaları için otel ile anlaştı Batman'da üzüm üreticilerine budama eğitimi Batman'da üzüm üreticilerine budama eğitimi

Cumhuriyet Mahallesi, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da aynı gün çok sayıda gaspa karışan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı
10:52 5 bin liradan başlayan Sivas halısı için 5 yıl beklemek zorundaydık! Pandemi nedeniyle duran üretim, siparişleri geciktirdi
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
10:13 Savcıyı bile kandırdılar! Çete üyeleri 200 bin TL dolandırdı
10:12 Karşılaşmaya damga vurdu! Barcelona'nın yıldızı Jordi Alba, İtalyan hakemi sahadan çekilmekle tehdit etti
09:55 Ukrayna'dan ayrılan Türk teknisyen: Ölümü göze alıp mayın tarlasından yürümek zorunda kaldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:10:43. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da aynı gün çok sayıda gaspa karışan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement