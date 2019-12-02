Son Dakika Haberleri: Batman'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Batman'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Batman'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

7 saat önce

Batman'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Batman'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı, System.String[]

Batman'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abbas Melik'in kullandığı 21 SC 440 plakalı otomobil Kozluk-Batman kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı daha sonra takla atarak karşı şeride geçti.

Aynı noktada yaklaşık 10 dakika sonra sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 PPF 72 plakalı otomobil de bariyerlere çarptıktan sonra refüje çıktı.


İki kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kozluk, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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