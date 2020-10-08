Batman'da "Bağımlılıklarla Mücadele ve Farkındalık" eğitimi - Son Dakika

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde görev yapan tüm personele "Bağımlılıklarla mücadele ve farkındalık" eğitimi veriyor.

Seyit Bilal Erkek Yurdu Konferans salonunda 3 gün sürecek eğitim Kovid-19 tedbirleri ile gerçekleştiriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli psikolog Ömer Işık ve sosyal çalışmacı Polat Yıldız tarafından verilen eğitimlerde bağımlılıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken konular anlatılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Kültür ve Sosyal Faaliyetler Şubesi Müdürü Celal Altun, merkez ve ilçelerle 382 personelin eğitimden faydalanacağını söyledi

İl müdürlüğü olarak, Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Altun, "Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, onları sportif, kültürel, sanatsal, mesleki ve sosyal projelerimize dahil etmek için canla başla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Son derece verimli geçen seminerlerimizin devamı gelecek." dedi.