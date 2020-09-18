Batman'da Bahadır Yenişehirlioğlu söyleşisi - Son Dakika

Batman'da TRT'de yayınlanan Abdülhamit dizisinin başrol oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu, söyleşi gerçekleştirdi.

Batman Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında TRT'nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'de sergilediği "Tahsin Paşa" rolü ve yazdığı kitaplarla da tanınan Yenişehirlioğlu, İl Kültür Müdürlüğünde yaptığı söyleşide doğu ve batı medeniyetlerini karşılaştırdı.

Yenişehirlioğlu, Osmanlı Devleti üzerine oynanan oyunlar, Abdulhamid Han, Hazreti Muhammed ve İslam dini üzerine konuştu.

Soruları cevaplayan Yenişehirlioğlu, sevenlerinin kitaplarını imzalayarak fotoğraf çektirdi.