Son Dakika Haberleri: Batman'da Bahis Operasyonu

Batman'da Bahis Operasyonu

1 saat önce

Batman'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 6 kişiye 120 bin lira idari para cezası kesildi.

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Batman'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 6 kişiye 120 bin lira idari para cezası kesildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis oynatılması için dizayn edildiği tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.


Operasyonda, yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 6 kişiye 120 bin lira idari para cezası kesildi, iş yeri 3 ay süre ile kapatıldı.


İş yerinde bulunan 2 bilgisayar, yazıcı, 2 harddisk, 2 televizyon, cep telefonu ve 10 bahis kuponuna el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:44 Kaynak: AA

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