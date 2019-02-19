Batman'da Bahis Oynayan 6 Kişiye 120 Bin Lira Ceza
9 dakika önce
Batman'da polis tarafından yasa dışı bahis oynatan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 6 kişiye 120 bin lira idari para cezası uygulandı.
Batman'da polis tarafından yasa dışı bahis oynatan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 6 kişiye 120 bin lira idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatılan bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yasa dışı bahis oynamada kullanılan 2 adet bilgisayar kasasına, 1 adet yazıcıya, 2 adet harddiske, 2 adet televizyona, 1 adet cep telefonuna, 10 adet bahis kuponuna el konuldu. Hakkında adli işlem yapılan 6 kişiye ise toplam 120 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yasa dışı bahis oynatılan iş yerinin 3 ay süre ile kapatılacağı belirtildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:05 Kaynak: İHA
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