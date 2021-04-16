Batman'da bayrağı öpen çocuklar bulundu - Son Dakika

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Türk bayrağını öpüp anlına koyan çocuklar bulunarak kaymakam tarafından makam odasında ağırlandı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi sıra dışı bir bayrak sevgisine tanıklık etti. İki çocuk okul çıkışı İlçe Emniyet Müdürlüğü duvarında asılı halde bulunan Türk bayrağını öpüp anlına koydu. Çocukların bayrak sevgisi ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bayrak sevgisini gösteren görüntüler kısa sürede yayıldı. Örnek davranışı gösteren çocukların Mustafa Saruhan (10) ve Hümeyra Cihan (8) isimli kuzenlerin olduğu ortaya çıktı. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, herkesi duygulandıran bayrak sevgisini gösteren kuzenleri aileleriyle birlikte makam odasında ağırladı. Kaymakam Öztürk, "Görüntüleri ilk izlediğimizde duygu dolu anlar yaşadık. Daha sonra bayrağı öpüp anlına koyan Mustafa Saruhan ve Hümeyra Cihan kuzenlerin olduğunu öğrendik. Örnek davranışı gösteren çocuklarımızı aileleriyle birlikte ağırladık ve onlara teşekkür ettik" dedi. - BATMAN