Batman'da bayram öncesi gıda denetimi - Son Dakika

Batman İl Tarım Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince bayram öncesinde denetimlerini aralıksız sürdürdü.

İl Tarım Müdürü Mehmet Gün'ün de katıldığı denetimlerde bayram dolayısıyla tüketimi artan unlu mamuller, tatlı ve şeker çeşitleri, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin satışını yapan işletmeler denetlendi.

Denetimlerde gıda işletmelerinde gerekli hijyen tedbirlerinin alınması yönünde de bilgilendirmeler yapıldı.

Denetimlere ilişkin konuşan Gün, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla bayram öncesi denetimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Gıda satış işletmelerinde, satışa sunulan gıda maddelerinin muhafaza koşulları, etiket bilgileri ve son tüketim tarihlerinin özellikle kontrol edildiğini kaydeden Gün, "Gıda işletmelerindeki çalışanlara koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılmakta olup tespit edilen olumsuz durumlar için gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Şimdiden tüm Batmanlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve kurallara riayet edilerek Kovid-19 salgınını geride bırakacağımız günlere vesile olmasını diliyorum." dedi.