Bayramda hava destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Bayramda hava destekli trafik denetimi yapıldı

11.07.2022 15:05

Batman'da jandarma ve polis ekipleri, bayram nedeniyle trafiğin yoğun olduğu bölgedeki kara yollarında helikopterle denetim yaptı.

Batman'da jandarma ve polis ekipleri, bayram nedeniyle trafiğin yoğun olduğu bölgedeki kara yollarında helikopterle denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında kentte jandarma ve polis ekiplerince hava destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi.

Kara yollarında trafik kurallarını ihlal eden sürücüler havadan tespit edilerek kontrol noktalarına bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amiri Uzman Jandarma 7 kademeli Çavuş Erkan Şahin, yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak trafik denetimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Trafik kuralı ihlali yapan sürücülere ceza kesildiğini dile getiren Şahin, "2022 yılı Kurban Bayramı tatili süresince trafiğin olumsuz etkilerini en aza indirmek için kara yollarında emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri, taşıt kullanma süreleri, şerit ihlalleri, hatalı dönüşler ve hatalı sollama kural ihlallerine uymayan araçlara yönelik havadan denetim yaptık." dedi.

Ekiplerin çalışmasında 391 araç denetlendi, 9 sürücü hakkında işlem uygulandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramda hava destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayramda hava destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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