Trafik kuralı ihlali yapan sürücülere ceza kesildiğini dile getiren Şahin, "2022 yılı Kurban Bayramı tatili süresince trafiğin olumsuz etkilerini en aza indirmek için kara yollarında emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri, taşıt kullanma süreleri, şerit ihlalleri, hatalı dönüşler ve hatalı sollama kural ihlallerine uymayan araçlara yönelik havadan denetim yaptık." dedi.

Batman 'da jandarma ve polis ekipleri, bayram nedeniyle trafiğin yoğun olduğu bölgedeki kara yollarında helikopterle denetim yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayramda hava destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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