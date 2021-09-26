Batman'da baz istasyonlarından hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.K. ve V.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekiplerince yapılan çalışmada tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için adreslerine operasyon düzenlendi.

Kent merkezinde 4, Beşiri ilçesinde ise 2 baz istasyonundan kablo ve akü çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Batman 'da baz istasyonlarından kablo ve akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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