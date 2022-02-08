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Batman'da baz istasyonundan jeneratör hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Batman'da baz istasyonundan jeneratör hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

08.02.2022 11:49
Batman'da baz istasyonundan jeneratör hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Batman'da düzenlenen operasyonda bir GSM şirketine ait baz istasyonundan jeneratör çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Batman'da düzenlenen operasyonda bir GSM şirketine ait baz istasyonundan jeneratör çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta Körük Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde bulunan bir GSM şirketine ait baz istasyonunda jeneratör hırsızlığı yaşandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen zanlı M.T, N.D. ve M.K. yakalandı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ele geçirilen jeneratörler GSM şirketine teslim edildi.

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Jeneratör, Batman, TPAO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da baz istasyonundan jeneratör hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da baz istasyonundan jeneratör hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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