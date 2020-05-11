Batman'da bazı bulvar ve caddelere yaya girişi yasaklandı - Son Dakika

Batman'da bazı bulvar ve caddelere yaya girişi yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplantısında vatandaşların yoğun olarak kullandığı Turgut Özal ve Cizre Bulvarı ile Gülistan Caddesine 5 gün süreyle saat 20: 00 ile 03: 00 arasında yaya trafiğine kapatılmasına, geçen ayın tek günlerinde tek sayılı plakaların, çift günlerinde ise çift plakaların trafiğe çıkışına izin verilmesi ile ilgili maddenin iptal edilmesini kararlaştırdı.

Kurul ayrıca Batman Güney Çevre yolunun ise saat 08: 00 itibariyle trafiğe açılmasını karara bağladı.