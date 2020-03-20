Batman'da berberler koronavirus önlemini artırdı - Son Dakika
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Batman'da berberler koronavirus önlemini artırdı

6 saat önce

Batman'da faaliyet gösteren berberler, koronavirüs tehlikesine karşı maske ve eldiven takıyor.

Batman'da berberler koronavirus önlemini artırdı, System.String[]

Batman'da faaliyet gösteren berberler, koronavirüs tehlikesine karşı maske ve eldiven takıyor.


Batman'da insanlarla yakın temas halinde bulunan meslek gruplarından berberler vatandaşların tedirgin olmadan tıraş olabilmeleri için tedbirlerini artırdı.

Öncelikle dükkanlarını dezenfekte eden usta eller, tıraş esnasında ise yüz maskesi ve eldiven kullanıyor. Ayrıca her saç-sakal kesiminden sonra tıraş malzemelerini tek tek dezenfekte ederek tek kullanımlık havlular kullanıyor.

Berber Ercan Öztunç, yaptığı açıklamada, vatandaşların gönül rahatlığıyla traş olabilmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Öztünç, aldıkları önlemleri şöyle sıraladı:

"Her müşterimizden sonra malzemelerimizi dezenfekte ediyoruz. İş yerimizi ilaçlatıyoruz, makasımızı, tarağımızı temizliyoruz. Bu şekilde temizlik önlemleri aldık. Eldiven ve maske takarak çalışıyoruz. Önlük olsun havlu olsun bunlar tek kullanımlık ürünler. Havlu ve önlükleri kullandıktan sonra atıyoruz."

Berber Sedat Öztunç da hem müşteri hem de kendi sağlıkları için koronavirüse karşı son derece tedbirli davrandıklarını söyledi.

"Öncelikle Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Onlar da koronavirüse karşı iyi çalışıyor. Koronavirüse karşı aldığımız önlemler hem müşterilerimiz için hem de bizim içindir." diyen Öztunç, sağlığın herşeyden önemli olduğunu aktardı.

Müşteriler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Koronavirüs, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:10 Kaynak: AA

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