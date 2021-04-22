Batman'da "Beşiri Bir Tuval Ben de Bir Ressamım" projesiyle bazı okul ve kamu binaları boyandı - Son Dakika

Batman'ın Beşiri ilçesinde "Beşiri Bir Tuval Ben de Bir Ressamım" projesi kapsamında bazı okul ve kamu binaları boyandı.

Kaymakamlık koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İki Köprü Belde Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, gönüllü öğretmen, öğrenci ve ilçe sakinleri köy okulları ve bazı kamu binalarını boyadı.

Boyama işlemine katılanlar duvarlara manzara, çiçek ve böcek gibi resimler yaptı.

Etkinlikte konuşan Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener'in eşi Betül Şener, projeyle okulların rengarenk bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Projeyle çocukların hayallerini resmedebilmelerine de olanak sağlandığını vurgulayan Şener, "Malumunuz pandemi süreci yaşıyoruz. Bu süreçte uzun süre evde kaldılar. Burada daha hızlı bir şekilde okula uyum sağlamalarını ve onların yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu tarz projelerin her zaman destekçisiyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ender Hazar da çok kullanılan alanları bir tuval edasıyla güzel resimlerle donatmaya çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerden Zeynep Elif Hazar ise etkinliğe babasıyla katıldığını söyledi.

Farklı renkler kullanarak çiçek resimlerini boyadığını dile getiren Hazar, etkinlikte çok eğlendiğini ifade etti.