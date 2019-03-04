Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Batman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Batman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.



Olay, Batman Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında sözlü başlayan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, taraflardan biri olan 45 yaşındaki Zübeyir Gerekli vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Gerekli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ankara Hamamönünde Korkutan Yangın! Çok Sayıda İş Yeri Kül Oldu

Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı

Cami Misafirhanesinde İçki ve Oksijenli Su İçen 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Görme Yetisini Kaybetti

Kıbrıs'ta 1 Asker Şehit Oldu