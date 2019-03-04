Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
35 dakika önce
Batman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Batman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Zübeyir Gerekli (45), 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gerekli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:48 Kaynak: AA
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