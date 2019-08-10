Son Dakika Haberleri: Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü

4 dakika önce

Batman'ın Site Mahallesi'nde bıçaklı kavgada 20 yaşındaki U.R. hayatını kaybetti.

Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]
Batman'ın Site Mahallesi'nde bıçaklı kavgada 20 yaşındaki U.R. hayatını kaybetti.

Edilen bilgiye göre, olay, dün gece 22.30 sıralarında meydana geldi. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nün tenis kortuna yakın tesislerde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 20 yaşındaki U.R. kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay yerinde çevredeki vatandaşların sağlık görevlilerine haber vermesi üzere olay yerine gelen 112 sağlık ekibi personeli genç U.R. özel bir hastaneye kaldırılmak istendiği sırada yolda hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayet ile ilgili soruşturma başlattı. Olaya karıştığı iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - BATMAN
Türkiye Partisi, Batman, Tenis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:19 Kaynak: İHA
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