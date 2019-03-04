Son Dakika Haberleri: Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

40 dakika önce

BATMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan 5 kişiden Zübeyir Gerkin (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
BATMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan 5 kişiden Zübeyir Gerkin (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralananlar, sağlık görevlilerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zübeyir Gerkin, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Gergin'in cesedi otopsi için morga konulurken, polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatttı. - Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:53 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araçta Kilitli Kalan Minik Çocuk Bakan Soylu'nun Girişimiyle Kurtarıldı Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak

Polis Memuruna Kurşun Yağdıran Şüpheliler, Barda Eğlenirken Yakalandı Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 19:33:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]