Son Dakika Haberleri: Batman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Batman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Batman'da meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Batman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Batman'da meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, ağır yaralanan bir kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
19 Mayıs, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:53 Kaynak: AA
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