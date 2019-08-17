Batman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Batman'da meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Batman Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:53 Kaynak: AA
'da meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs
Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, ağır yaralanan bir kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı Hafta başında benzin ve motorine zam gelecek Şarkıcı Devran Çağlar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Yargıda "Külliye'ye davet" ayrışması: 17 baro yok, Barolar Birliği var