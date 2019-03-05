Son Dakika Haberleri: Batman'da Bilgilendirme Toplantısı

Batman'da Bilgilendirme Toplantısı

1 saat önce

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, "Bizim çocuklar zeki, çalışkan ve fedakar çocuklardır.

Batman'da Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, "Bizim çocuklar zeki, çalışkan ve fedakar çocuklardır. Onlar molotofkokteyli ve taş atmayı hak etmiyorlar. Onlar Avrupa'da, ülkemizin tıpkı diğer kentlerinde yaşayan arkadaşları gibi bu ülkeyi, ülkenin şanlı şerefli bir vatandaşı olarak şanlarıyla, şerefleriyle temsil etmeyi hak ediyorlar." dedi.

Batman Belediyesi tarafından Kristal Park tesislerinde 1955 Batman Belediyesi Spor Kulübü faaliyetleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, toplantıda, Gençlerin onur kaynağı olduğunu, Batmanlı gençlere imkan verilmesi durumunda neler yapabileceklerini kısa sürede gördüklerini söyledi.

Şahin, şöyle konuştu:

"Belediye Başkan Vekilimiz Ertuğ Şevket Aksoy kendisine görev tevdi edildikten sonra ekstra para akıtılmadan, borç ödeyip bir taraftan da hizmetleri organize ederek aslında iyi yönetimle kötü yönetim arasındaki farkı gece ile gündüz kadar mesafeli olan farkı Batman örneğinde göstermiş oldu. 1955'ten beri belediye olmuş bir şehri konuşuyoruz. 2016'nın eylül ayından bugüne kadar şu anda konuştuğumuz sporlar anlamında neler yapıldı, söylememe gerek var mı? Batmanlı gençler spor dallarında büyük başarılar elde etti. Bu başarı iyi çalışma, iyi organize olma, iyi niyet ve hizmet odaklı çalışma sonucunda olmuştur."

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ise sportif ve kültürel faaliyetlere ağırlık verdiklerini söyledi.


Çalışmalarının sürdüğünü, son 2 yılda 20 binin üzerinde çocuğun spor faaliyetlerinden yararlandığını bildiren Aksoy, bunun sevindirici olduğunu dile getirdi.

Aksoy, "Bizim çocuklar zeki, çalışkan ve fedakar çocuklardır. Onlar molotofkokteyli ve taş atmayı hak etmiyorlar. Onlar Avrupa'da, ülkemizin tıpkı diğer kentlerinde yaşayan arkadaşları gibi bu ülkeyi, ülkenin şanlı şerefli bir vatandaşı olarak şanlarıyla şerefleriyle temsil etmeyi hak ediyorlar." ifadesini kullandı.

Bölge insanının her şeyin en iyisine layık olduğunu dile getiren Aksoy, bunun için ellerinden gelenin en iyisini vermeye çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de imkan verildiğinde gençlerin başarılar elde ettiklerine şahit olduklarını aktararak, gençlerin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:57 Kaynak: AA

Avrupa, Şevket Aksoy, Batman, Güncel
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