Son Dakika Haberleri: Batman'da Bin 265 Sandıkta 354 Bin 124 Seçmen Oy Kullanacak

Batman'da Bin 265 Sandıkta 354 Bin 124 Seçmen Oy Kullanacak

2 saat önce

Batman'da bin 265 sandıkta 354 bin 124 seçmen, yerel seçimlerde oy kullanacak.

Batman'da Bin 265 Sandıkta 354 Bin 124 Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Batman'da bin 265 sandıkta 354 bin 124 seçmen, yerel seçimlerde oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Batmanlılar, merkez belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Batman'da 354 bin 124 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Batman'daki seçmen sayısı 53 bin 406 arttı.

Batman'da kurulacak sandık sayısında da bir önceki seçime göre arttış oldu. 2014'teki yerel seçimlerde bin 153 sandık kurulurken, bu seçimlerde bin 265 sandık kurulacak.

En fazla seçmen kent merkezinde

Batman'da en fazla seçmen ve sandık kent merkezinde bulunuyor. 262 bin 680 kayıtlı seçmenin bulunduğu kent merkezinde 802 sandık kurulacak.

29 sandık ve 4 bin 538 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Hasankeyf ilçesinde bulunuyor.


İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:


İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı

Merkez: 802 262 bin 680

Beşiri: 91 17 bin 956

Gercüş: 82 13 bin 458

Hasankeyf: 29 4 bin 538

Kozluk: 155 35 bin 960

Sason: 106 19 bin 532

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Merkez, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saraçoğlu Mahallesi, Tek Seçmeni Olduğu İçin Muhtarsız Kalacak Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 16:07:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da Bin 265 Sandıkta 354 Bin 124 Seçmen Oy Kullanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]