Batman'da Bin 265 Sandıkta 354 Bin 124 Seçmen Oy Kullanacak

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Saraçoğlu Mahallesi, Tek Seçmeni Olduğu İçin Muhtarsız Kalacak

Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu