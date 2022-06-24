Batman'da bin dönüm ekili buğday küle döndü - Son Dakika
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Batman'da bin dönüm ekili buğday küle döndü

24.06.2022 23:15
Batman'da bin dönüm ekili buğday küle döndü

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde 3 bin dönüm buğday ekili arazide çıkan yangında bin dönüm buğday küle döndü.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde 3 bin dönüm buğday ekili arazide çıkan yangında bin dönüm buğday küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, civarda bulunan birçok kişiye ait buğday tarlalarına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, onlarca araç ve civar köylerde bulunan yüzlerce vatandaş ile birlikte yangına müdahale etti. Uzun uğraşların ardından bazı evlere yaklaşan yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Kimsenin yaralanmadığı yangında bin dönüm buğday ekili arazi yanarak küle döndü. Beldeye gelen jandarma ekiplerinin yangının çıkış sebebini araştırmaya başladığı öğrenildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Bekirhan, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da bin dönüm ekili buğday küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da bin dönüm ekili buğday küle döndü - Son Dakika
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