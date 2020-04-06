Batman'da bir araçta 720 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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Batman'da bir araçta 720 gram esrar ele geçirildi
6 saat önce
Batman'da bir araçta 720 gram esrar ele geçirildi.
Batman'da bir araçta 720 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman'dan Mardin'e esrar götürüleceği yönünde bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 720 gram esrar bulundu, bir kişi gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:16 Kaynak: AA
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