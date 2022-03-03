Batman'da bir ayda 297 olay aydınlatıldı - Son Dakika
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Batman'da bir ayda 297 olay aydınlatıldı

03.03.2022 15:48
Batman'da bir ayda 297 olay aydınlatıldı

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde şubat ayı içerisinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda 297 olayın aydınlatıldığı ve 502 şüpheli şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde şubat ayı içerisinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda 297 olayın aydınlatıldığı ve 502 şüpheli şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Batman'da suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla 2022 yılı şubat ayında, asayişe müessir hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve cinsel taciz olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslardan 17 adet tabanca, 388 adet fişek, 4 adet motosiklet, 1 adet jeneratör, 1 adet klima motoru, 1 adet termal dürbün, 4 adet cep telefonu, 2 adet av tüfeği, 8 adet bıçak, 1 adet uzun namlulu silah AK-47, 2 adet kurusıkı silah ve 347 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Kumar oynatanlara ceza yağdı

Batman'da kumar oynatanlara yönelik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalarda, "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan toplam 34 şahsın yakalandığı ve şahıslara ayrı ayrı bin 819 TL olmak üzere toplam 61 bin 846 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Kumar operasyonlarında suç için kullanılan, 700 adet tombala kağıdı, 418 adet iskambil kağıdı, 1 adet sigaramatik makinesi, 4 bin 20 TL para, 45 adet oyun pulu ve 500 adet çay pulu ele geçirildi.

Günlük evlere operasyon

Ekipler tarafından 5 adet "Günlük Kiralık Daire" sahibine "1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet Suçundan" şahıslara ayrı ayrı 26 bin 786 TL olmak üzere toplam 133 bin 930 TL idari para cezası uygulandığı, ayrıca 1 şahsa KABİS (Kiralık Araç Bildirim Sistemi) kaydı yaptırmamak suçundan 20 bin 763 TL idari para cezası verildiği belirtildi.

Batman Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarı verilen 43 şahıs da bulunarak gerekli işlemleri yapıldığı kaydedildi. - BATMAN

Batman'da bir ayda 297 olay aydınlatıldı
Batman'da bir ayda 297 olay aydınlatıldı

YORUMLAR
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da bir ayda 297 olay aydınlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da bir ayda 297 olay aydınlatıldı - Son Dakika
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