Batman'da bir bina karantinaya alındı - Son Dakika

Batman'da bir bina karantinaya alındı
6 saat önce
Batman merkezde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındıValilikten yapılan açıklamada Kovid - 19 tedbirleri kapsamında Bahçelievler mahallesi.1611 sokakta bulunan bir binanın 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi.
Batman merkezde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı
Valilikten yapılan açıklamada Kovid - 19 tedbirleri kapsamında Bahçelievler mahallesi.1611 sokakta bulunan bir binanın 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi.
Sağlık epleri, bina sakinlerini karantina uygulaması konusunda bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:34 Kaynak: AA
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