Batman'da bir bina karantinaya alındı - Son Dakika

Batman'da bir bina karantinaya alındı
6 saat önce
Batman merkezde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.
Batman merkezde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada Kovid - 19 tedbirleri kapsamında Bahçelievler mahallesi.1611 sokakta bulunan bir binanın 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi.
Sağlık epleri, bina sakinlerini karantina uygulaması konusunda bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:58 Kaynak: AA
Son Dakika Batmanlı fırıncıdan sağlık çalışanlarına ücretsiz ekmek Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı