Batman'da bir bina karantinaya alındı - Son Dakika

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında Bahçelievler Mahallesi 1611 sokakta bulunan bir binanın 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi. Sağlık ekipleri, bina sakinlerini karantina uygulaması konusunda bilgilendirdi. - BATMAN

Batman merkezde korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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