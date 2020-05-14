Batman'da bir bina karantinaya alındı - Son Dakika

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde belediye lojmanı korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.



Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların bu salgından korunması için Bekirhan beldesi Turgut Özal Mahallesindeki belediye lojmanının karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı binada başta sağlık ve güvenlik önlemleri olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı kaydedildi. - BATMAN