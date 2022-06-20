Batman'da bir esnaf takdir alan öğrencilere kaynak kitap hediye etti

Batman'da kırtasiye işleten esnaf, takdir alan öğrencileri kaynak kitapla ödüllendirdi.

Esnaf Veysi Güney, "Bir Takdir de Bizden" kampanyası kapsamında takdir belgesi alan öğrencilere kaynak kitap hediye etti.

Güney, gazetecilere, geçen yıl başlattıkları kampanyayı bu yıl da sürdürdüğünü söyledi.

Öğrencilerin derslerinde başarıları olması amacıyla bu kampanyayı uyguladığını ifade eden Güney, bundan mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu kapsamda her yıl karnelerini alan öğrenciler için bir gün belirleyip hediyelerini verdiklerini anlatan Güney, öğrencilerin geleceklerine katkı sunmak istedikmerini ifade etti.

Güney, "Öğrencilerimizi bir nebze olsun mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize." dedi.