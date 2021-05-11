Batman'da bir evde ortalama 5 kişi yaşıyor - Son Dakika

Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 15-21 Mayıs olarak belirlenen Aile Haftası çerçevesinde Türkiye'deki aile yapısını ortaya koyan temel istatistiklere yer verilen 2020 yılı İstatistiklerle aile bültenini paylaştı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre Batman 5,06 kişi ile Türkiye'de 2020 yılında ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu 4. il olurken geniş aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu 3. il oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye düştüğü görüldü. İllere göre incelendiğinde; 2020 yılında ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5,75 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak'ı 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari izledi. 4. sırada Batman 5,06 kişi, 5. sırada Siirt 4,87 kişi ve 6. sırada Mardin 4,79 kişi ile ilk on il içinde yer aldı. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili, 2,66 kişi ile Tunceli ve 2,68 kişi ile Eskişehir izledi.

Batman'da bulunan 119 bin 935 hane halkı tiplerine göre incelendiğinde tek kişilik hane halkı sayısı 12 bin 555 kişi, tek çekirdek aileden oluşan hane halkı sayısı 79 bin 231 kişi, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı sayısı 25 bin 794 kişi ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı sayısı 2 bin 355 kişi olarak gerçekleşti.

Batman geniş aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu 3. il

Geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında yüzde 24,4 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi yüzde 24,2 ile Şırnak ve yüzde 21,5 ile Batman izledi. 6. sırada yüzde 19,6 ile Mardin ve 10. sırada yüzde 18,9 ile Siirt ilk on il içinde yer aldı. Geniş aileden oluşan hane halkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 9 ile Eskişehir oldu. Eskişehir'i yüzde 9,6 ile Çanakkale ve %10,1 ile Niğde ve Balıkesir izledi.

BATMAN'DA EVLİLİKLERİN YÜZDE 10,4'Ü AKRABA EVLİLİĞİ

2020 yılında Batman ilinde gerçekleşen 3 bin 948 evliliğin yüzde 10,4'ü olan 409 evlilik akraba evliliği oldu. 2020 yılında gerçekleşen toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin, yüzde 15,1 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili, yüzde 13,7 ile Mardin ve yüzde 12,6 ile Muş izledi. 4. sırada yüzde 12,4 ile Siirt, 6. sırada yüzde 10,8 ile Şırnak, 8. sırada yüzde 10,4 ile Batman ilk on il içerisinde yer aldı. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 0,5 ile Kütahya olduğu, bu ili yüzde 0,6 ile Çanakkale ve Edirne illerinin izlediği görüldü.