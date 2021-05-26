Batman'da bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kent merkezinde bir eve yapılan aramada 1 kilo 10 gram metafetamin ve 6 gram toz esrar ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince yürütülen istihbarı ve teknik çalışmalar neticesinde bir evde yapılan aramada 1 kilo 10 gram metamfetamin, 6 gram toz esrar maddesi ve 1 adet hassas terazinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu yakalamalar sonucunda konuyla ilişkili 3 şahıs çıkarıldıkları 1.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Batman Kapalı Cezaevine teslim edilmişlerdir" denildi. - BATMAN