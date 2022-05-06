Batman'da bir evi soyarak para ve altınları çalan hırsız, JASAT ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika

Batman Koçaklar köyünde girdiği evden çelik kasa ile birlikte çok miktarda altın, tabanca mermisi ve 30 bin TL, çaldığı tespit edilen bir kişi JASAT ekiplerince yapılan sıkı takip sonucunda yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Olaya ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Koçaklar köyünde 25 Nisan 2022 tarihinde evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak; Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde B.G. isimli şahsın evinden 1 adet çelik kasa, 1 adet kredi kartı, 4 adet altın bilezik, 1 çift altın küpe, 1 adet altın yüzük, 50 adet boş çek koçanı, 40 adet 9 milimetre çapında fişek ve 30 bin TL çaldığı tespit edilen Ö.G. isimli şahıs 26 Nisan 2022 tarihinde yapılan operasyon ile yakalanarak Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildi. Açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BATMAN