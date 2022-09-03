Yapılan aramada 3 cep telefonu, 5 hard disk, 11 başka şahıslar adına kayıtlı SIM kart bloğu, 10 başka şahıslar adına kayıtlı banka kartı, 3 ajanda, 1 olası baskın sırasında elektriği kapatmak için kullanılan şalter kapatma kumandası ve şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri 6 bin 440 liraya el konuldu.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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