Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

03.09.2022 12:34
Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Batman'da bir internet kafede yasa dışı bahis oynandığı gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da bir internet kafede yasa dışı bahis oynandığı gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01 Ekim perşembe günü Cumhuriyet Mahallesinde faaliyet gösteren bir internet kafeye operasyon düzenlendiği belirtildi.

İş yerinde yasa dışı bahis oynandığını tespit eden ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 3 cep telefonu, 5 hard disk, 11 başka şahıslar adına kayıtlı SIM kart bloğu, 10 başka şahıslar adına kayıtlı banka kartı, 3 ajanda, 1 olası baskın sırasında elektriği kapatmak için kullanılan şalter kapatma kumandası ve şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri 6 bin 440 liraya el konuldu.

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Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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