Son Dakika Haberleri: Batman'da Bir Kadını Gasbeden Zanlı Tutuklandı

Batman'da Bir Kadını Gasbeden Zanlı Tutuklandı

26 dakika önce

Batman'da bir kadını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Batman'da Bir Kadını Gasbeden Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Batman'da bir kadını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kadının cep telefonunu gasbeden zanlı, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Gasp anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kamera görüntülerini inceleyerek, zanlının kimliğini tespit etti.

Şüpheli K.H.G, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:15 Kaynak: AA

Merkez, Bahçelievler Mahallesi, Batman, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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