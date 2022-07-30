Olay, Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada yaşandı. Edilen bilgiye göre, bisikletiyle apartmanın kapısına gelen hırsız, etrafta kimsenin olmadığından yararlanıp önce bisikletini içeri aldı. Daha sonra elindeki poşete önceden başka evlerden çaldığı düşünülen ayakkabıları çıkartarak yerine yenilerini koydu ve bisikletiyle olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da bisikletli hırsız kameraya takıldı - Son Dakika

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