Batman'da baba tartıştığı kızını baltayla yaraladı

Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi'nde oturan B.B, henüz belirlenemeyen nedenle kızı E.B. (21) ile tartıştı.

Batman 'da bir kişi tartıştığı kızını balta ile yaraladı.

Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

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