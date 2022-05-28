Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı - Son Dakika
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Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı

28.05.2022 00:04
Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı

Batman'da karısını tabancayla ağır yaralayan kişi, yengesi ve yeğenini öldürdü.

Batman'da karısını tabancayla ağır yaralayan kişi, yengesi ve yeğenini öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde Şeyhmus D. (65), henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla eşi Felek D. (44) ile yengesi Keziban D'ye (49) ateş etti. Mermilerden biri Şeyhmus D'nin yeğeni Abdulgani D'ye (25) isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Batman İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Keziban D. ve Abdulgani D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Felek D'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan Şeyhmus D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı - Son Dakika


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