Batman'da bir kişinin midesinden 714 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da bir kişinin midesinden 714 gram eroin ele geçirildi

20.01.2023 13:58
Batman'da bir kişinin midesinden 714 gram eroin ele geçirildi

Batman'da İran uyruklu olduğu belirlenen bir kişinin midesinden 76 paket halinde 714 gram eroin çıktı.

Batman'da İran uyruklu olduğu belirlenen bir kişinin midesinden 76 paket halinde 714 gram eroin çıktı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, otobüs firmaları üzerinden yolcu olarak seyahat eden şahısların batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon yapıldığı bildirildi. Operasyonda; otobüs ile seyahat eden 2 İran uyruklu şahsın yapılan kontrollerinde ve iç beden muayenesi sonucunda, şahıslardan birinin midesinde 76 paket halinde, 714 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu çerçevesinde yakalanan 2 İran uyruklu şüphelinin, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Batman, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da bir kişinin midesinden 714 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da bir kişinin midesinden 714 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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