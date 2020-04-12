Batman'da bir köy ve bir ev karantinaya alındı - Son Dakika

Batman'ın Kozluk ilçesinde, bir köy ve müstakil bir ev karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların korunması amacıyla Konaklı Köyü ile Tepecik Mahallesi 2009. sokakta bulunan tek katlı bir ev karantinaya alındı.

Söz konusu köy ve eve giriş çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.