Batman'da Bir Muhtar Görevden Alındı
59 dakika önce
Batman'da bölücü terör örgütü üyesi bir şahsın cenazesine katılan Raman Mahallesi muhtarı görevinden uzaklaştırıldı.
Batman
'da bölücü terör örgütü üyesi bir şahsın cenazesine katılan Raman Mahallesi muhtarı görevinden uzaklaştırıldı. Batman Valiliği
tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Raman Mahallesi Muhtarı S.A. Bölücü Terör Örgütü mensubuna ait bir şahsın cenazesinin ailesine teslimi ve defin işlemlerine aktif olarak katılması ve buradaki fiilleri nedeniyle, adli ve idari yönden soruşturma başlatılmıştır. Yürüttüğü görevin hassasiyeti nedeniyle ilimiz merkez Raman Mahallesi Muhtarı hakkında nihai karar verilinceye kadar Valiliğimizce geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış olup, Raman Mahallesi Muhtarlık görevini yürütmek üzere ihtiyar heyeti Azası Ramazan Bingöl
görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:54 Kaynak: İHA
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