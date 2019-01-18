Son Dakika Haberleri: Batman'da Bir Muhtar Görevden Alındı

Batman'da Bir Muhtar Görevden Alındı

59 dakika önce

Batman'da bölücü terör örgütü üyesi bir şahsın cenazesine katılan Raman Mahallesi muhtarı görevinden uzaklaştırıldı.

Batman'da Bir Muhtar Görevden Alındı, System.String[]
Batman'da bölücü terör örgütü üyesi bir şahsın cenazesine katılan Raman Mahallesi muhtarı görevinden uzaklaştırıldı.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Raman Mahallesi Muhtarı S.A. Bölücü Terör Örgütü mensubuna ait bir şahsın cenazesinin ailesine teslimi ve defin işlemlerine aktif olarak katılması ve buradaki fiilleri nedeniyle, adli ve idari yönden soruşturma başlatılmıştır. Yürüttüğü görevin hassasiyeti nedeniyle ilimiz merkez Raman Mahallesi Muhtarı hakkında nihai karar verilinceye kadar Valiliğimizce geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış olup, Raman Mahallesi Muhtarlık görevini yürütmek üzere ihtiyar heyeti Azası Ramazan Bingöl görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:54 Kaynak: İHA

Batman Valiliği, Batman, 3. Sayfa
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