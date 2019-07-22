Batman'da bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.
1 saat önce
Batman'da bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.
Batman Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:12 Kaynak: AA
'da bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.
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