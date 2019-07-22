Son Dakika Haberleri: Batman'da bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.
Son Dakika Güncel Haber

Batman'da bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.

1 saat önce

Batman'da bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.

Batman'da bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi., System.String[]
Batman'da bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.
Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis, plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirdi ABD basınında gündem yaratacak iddia: Trump, Erdoğan'a güvence verdi Komedyen Manjunath Naidu, gösteri esnasında hayatını kaybetti Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 10:43:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]