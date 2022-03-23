Batman'da birçok suçtan araması bulunan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da birçok suçtan araması bulunan 7 şüpheli tutuklandı

23.03.2022 17:15
Batman'da birçok suçtan araması bulunan 7 şüpheli tutuklandı

Batman kent merkezinde hırsızlık, yağma, uyuşturucu gibi çok sayıda suçtan araması bulunan 7 şahıs, farklı zamanlarda yapılan operasyonlarla yakalandı.

Batman kent merkezinde hırsızlık, yağma, uyuşturucu gibi çok sayıda suçtan araması bulunan 7 şahıs, farklı zamanlarda yapılan operasyonlarla yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 11-18 Mart tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde "Hırsızlık, Yağma, Kasten Yaralama, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Yaralama ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından farklı mahkemelerce yakalama kararı verilen 7 şüpheli şahsın farklı zamanlarda yapılan ayrı ayrı operasyonlar neticesinde yakalandığı bildirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 7 şahsın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi. - BATMAN

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Uyuşturucu, Hırsızlık, 18 mart, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da birçok suçtan araması bulunan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da birçok suçtan araması bulunan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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