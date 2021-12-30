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Batman'da bombalı ve silahlı eylemler düzenleyen suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı - Son Dakika

Batman'da bombalı ve silahlı eylemler düzenleyen suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı

30.12.2021 00:59
Batman'da bombalı ve silahlı eylemler düzenleyen suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı

Batman'da polisin başarılı çalışması neticesinde silahlı suç örgütü çökertildi.

Batman'da polisin başarılı çalışması neticesinde silahlı suç örgütü çökertildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüte ait cephane ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu tacirliği yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde M.S.A., C.A., R.K., İ.I., M.Ş.M., O.K., A.S., N.I., Ş.G., E.K., İ.A., A.K. isimli şüphelilerden oluşan oluşumun "silahlı suç örgütü" olduğu tespit edilerek soruşturma kapsamı genişletildi. Liderliğini M.S.A isimli şüphelinin yaptığı örgütün Çarşı Mahallesinde kiraladıkları ofiste, polis baskınlarına önlem için demir mazgallı kapı, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri uyuşturucu madde bağımlılarına sattıkları, uyuşturucu madde satışından dolayı husumet yaşadıkları kişilere karşı bombalı ve silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildiği belirtildi. Polisin geniş kapsamlı soruşturması kapsamında örgütün 29 olaya karıştığı ortaya çıktı. Örgüt lideri ile birlikte örgüte yardım ve yataklık yapan toplam 16 şüphelinin yakalanması için şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenendi. Aralarında örgüt lideri M.S.A.'nın ve örgüt yöneticilerinin de olduğu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürecinde ve operasyonda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 3 adet parça tesirli el yapımı bomba, çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan elektronik devre ve devre elemanları, el yapımı bomba yapımında kullanılan 2 kilo 731 gram ağırlığında kahve renkli iri ve ufak taneli ANFO diye tabir edilen madde, el yapımı bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen toplam ağırlığı 312,6 gram olan 25 adet torpil, el yapımı bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen 212,1 gram ağırlığında gri renkli toz madde, el yapımı bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen granül halde toplam ağırlığı 319,5 gram gelen beyaz renkli ufak tanecikli kimyevi gübre olduğu değerlendirilen madde, 13 adet ruhsatsız tabanca, 129 adet mermi, 2 adet balta, 2 adet pala, 1 adet ucuna neşter ve çivi takılmış sopa, fişek olarak tabir edilen satışa hazır vaziyette 72 parça metamfetamin maddesi, 9 parça sentetik kannobinoid maddesi, 3 parça esrar maddesi elle geçirildi.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürlüğünün özellikle uyuşturucu satıcılarına yönelik çok yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu bildiklerini söyledi. Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir süre önce uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir çalışma yaptığını belirten Vali Şahin, "Yapmış olduğu bu çalışmada uyuşturucu madde satıcısı olan grubun aslında sadece uyuşturucu satmadığı daha büyük çaplı bir suç örgütü olduğunu tespit ettiler ve bu tespit üzerine emniyet ekiplerimiz soruşturmayı derinleştirdiler ve bir süredir bu silahlı örgüt üzerinde çalışıyorlardı. Dün büyük çaplı bir operasyon yaptı emniyet müdürlüğü ekiplerimiz ve bu operasyon sonucunda tespit etmiş olduğumuz tam 23 şüpheli ile ilgili işlem yapıldı. Bu 23 şüphelinin 7'si zaten başka suçlardan cezaevindeydi. Kalan 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldık. Bu silahlı suç örgütü başta uyuşturucu madde temin etme, ticaretini yapma olmak üzere gasptan tehdide, yağmaya kadar şantaj tehdit ve benzeri suçlarla pek çok suçun içinde olduğunu tespit ettik. Özellikle el yapımı bomba kullanmak suretiyle güvenliği kasten tehlikeye sokma, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, kasten yaralama, kişi hürriyetinden yoksun bırakma gibi pek çok suçun faili olduklarını tespit ettik. Yapmış olduğumuz operasyonlardaki görüntülerini sizlerle paylaşacağız" dedi.

"13 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi"

Üç adet parça tesirli el yapımı bomba, çok sayıda el yapımı bomba yapımında kullanılan kimyasal madde ve elektronik devre bulduklarını aktaran Şahin, "Bunun yanında 13 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda kesici delici alet, çok sayıda mermi fişek olarak tabir edilen satışa hazır vaziyette 72 parça metamfetamin, 9 parça sertifika kaybının 3 parça esrar, 77 adet uyuşturucu hap ve dört adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirdik. Sadece bunları değil bunları nasıl kullandıklarını nasıl sattıklarını tüm detaylarını video kameralarıyla beraber kendi çektikleri video görüntülerine el koyarak tespit ettik. Ben bu titiz, başarılı operasyonu yapan il emniyet müdürlüğümüz şahsında tüm emniyet müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Böylece Batman'ı daha güvenli hale getirmek için ve uyuşturucu madde kullanımını ve satışını ortadan kaldırmak için vermiş olduğumuz amansız mücadelede belirli bir safhaya daha gelmiş bulunduk. Bu devam edecektir ve Batman'ı daha güvenli hale getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Terör örgütü ile alakalarının var olduğunu düşünüyoruz"

Batman'da bir uyuşturucu operasyonu sırasında pitbull cinsi bir köpeğin operasyonu yapan ekiplerin üzerine salmak suretiyle bir eylem yapıldığını hatırlatan Şahin, eylemin kamuoyuna sanki sokaktan geçen bir insanın yapmış olduğu bir şeymiş gibi algılandığına dikkat çekti. Vali Şahin, "Halbuki öyle değil, bu çeteler aynı zamanda yasaklı cins hayvanları, pitbull cins hayvanları bir silah olarak da kullanıyorlar. Nitekim bu operasyonda da birkaç tane yasaklı cins köpeği yine bu bölgede bulduk. 'Uyuma' adında bir uygulamamız var. Uyuşturucu satıcılarının kullananları gördüğü zamanlarda vatandaşlarımız bu uygulamayı kullanarak kendileri hiçbir şekilde deşifre olmadan isimleri ortaya çıkmadan biz o alana müdahale edip o uyuşturucu satıcılarını yakalayabileceğimiz bir program. Bu programın da indirilmesini ve vatandaşlarımızın itibar sistemini etkin bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Çünkü sahadan biz ne kadar çok bilgi alırsak bu zehir tacirlerine o kadar çok müdahale ederiz. Terör örgütü ile alakalarının var olduğunu düşünüyoruz. Özellikle suç örgütünün liderinin kardeşinin bir süre örgütte kaldığını daha sonra örgütten ayrıldıktan sonra şehre döndüğünü ve örgüt üyeliğinden bir süre tutuklu kaldığını da biliyoruz. Bu husustaki soruşturmamız da daha derinleşerek devam ediyor" diye konuştu. - BATMAN

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Batman, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da bombalı ve silahlı eylemler düzenleyen suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da bombalı ve silahlı eylemler düzenleyen suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı - Son Dakika
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