Batman'da boynuna ip dolanan çocuk öldü - Son Dakika

Batman'da boynuna ip dolanan çocuk öldü
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Batman'ın Gercüş ilçesinde boynuna ip dolanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Batman'ın Gercüş ilçesinde boynuna ip dolanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yakıtlı köyü Çeşmeli mezarsında bahçelerindeki ağacın üzerinde iple oynayan Ender Aslan (10), dengesini kaybederek düştü.
Bu sırada ağaca bağlı ip boynuna dolanan Aslan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Aslan'ın cenazesi, Batman Bölge Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından mezrada toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:24 Kaynak: AA
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