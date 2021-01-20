Batman'da bu ay 85 asayiş olayı aydınlatıldı - Son Dakika

Batman'da bu ay 85 asayiş olayı aydınlatıldı

20.01.2021 14:51
Batman'da bu ay 85 asayiş olayı aydınlatıldı, System.String[]

Batman'da bu ayın ilk yarısında 85 asayiş olayı aydınlatıldı.

Batman'da bu ayın ilk yarısında 85 asayiş olayı aydınlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kasten yaralama, yağma, cinsel taciz ve fuhuşa yer temini ve aracılık suçlarının yanı sıra 68 hırsızlık, 2 motosiklet hırsızlığı, 7 yankesicilik-dolandırıcılık olayı gibi olaylar olmak üzere toplam 85 olay aydınlatıldı.

Çeşitli suçlara karışan 38 şüpheli ile aranan 77 kişi olarak olmak üzere 115 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Ayrıca kayıp olarak aranan 14 kişi bulundu.

Dolandırıcılık, Asayiş, Batman, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da bu ay 85 asayiş olayı aydınlatıldı - Son Dakika


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